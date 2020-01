Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach vermisster 73jähriger Frau in Illingen

Illingen (ots)

Am Freitag, 03.01.20, wurde gegen 16:55 Uhr eine 73jährige Frau aus der Rehaklinik in Illingen als vermisst gemeldet. Nach ersten Informationen hatte die mobilitätseingeschränkte, ortsunkundige und nicht witterungsangepasst bekleidete Frau die Klinik etwa 2 Stunden zuvor in unbekannte Richtung verlassen. Die Frau könne sich womöglich in einem geistig-verwirrten Zustand befinden. Aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse bestand für die Frau eine deutliche Gesundheitsgefahr, weshalb unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Gegen 21:49 Uhr konnte die Frau stark unterkühlt im Bereich hinter der Klinik angetroffen und durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. An den Suchmaßnahmen war die Feuerwehr Illingen mit ca. 60 Einsatzkräften, mehreren Wärmebildkameras sowie eine Wärmebilddrohne beteiligt. Seitens der Polizei wurden 24 Beamte mehrerer Polizeidienststellen, der Diensthundestaffel sowie der Einsatzhundertschaft sowie unterstützend zwei Bedienstete des Polizeilichen Ordnungsdienstes eingesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell