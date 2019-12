Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl aus umzäunter Lagerfläche in Neunkirchen/Heinitz

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen/Heinitz: Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch (25.12.29) bis Samstag (28.12.19) auf das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes in Neunkirchen Heinitz. Auf dem mit einem Bauzaun gesicherten Gelände der geschädigten Institution entwendeten sie 3 abgemeldete Fahrzeuge im Gesamtwert von ca. 1000 Euro, 4 BBS-Felgen im Wert von ca. 1800 Euro und 10-15 andere Felgen im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Der Bauzaun war mit zwei Ketten und jeweils angebrachten Vorhängeschlössern gesichert, die vermutlich aufgebrochen und vollständig entwendet wurden. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die PI Neunkirchen

