Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei Unfälle mit Unfallflucht

Neunkirchen (ots)

1. Ein orangener Nissan Micra, der in der Langenstrichstraße in Neunkirchen zum Parken abgestellt war, wurde in der Zeit von Samstag Abend bis Sonntag Mittag von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Wegen der Art des festgestellten Schadens, ein Streifschaden fast über die gesamte Länge des Fahrzeuges, wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder einen Kleintransporter handelt.

2. Außerdem wurde am Samstag in der Zeit von 09:00 h bis 13:00 h ein dunkelblauer VW-Beetle durch einen Unbekannten beschädigt. Das Fahrzeug, das an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt wurde, war während dieser Zeit auf dem Parkplatz des Krebsberg-Gymnasiums abgestellt.

