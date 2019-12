Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der PI Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

1. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ein 24jähriger Mann aus Schiffweiler wurde am Dienstag (10.12.19) gegen 10:35 h schwer verletzt, als er mit seinem BMW auf der B 41 in Fahrtrichtung Ottweiler unterwegs war und aus noch nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann musste von der freiwilligen Feuerwehr befreit werden und kam im Anschluss schwer verletzt ins Krankenhaus. Er erlitt schwere Bein- und Brustverletzungen.

2. Verfolgungsfahrt in Schiffweiler

Am Dienstag gegen 17:50 h kam es in Landsweiler in der Kreisstraße zu einer Verfolgungsfahrt, bei dem ein Kradfahrer, wie später festgestellt ein 30 jähriger Mann aus Illingen, vor einer Streifenwagenbesatzung der PI Neunkirchen flüchtete. Motorrad und Fahrer sollten durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden. Der Kradfahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete durch Landsweiler in Richtung Heiligenwald, wo er sich letztlich widerstandslos den verfolgenden Beamten stellte. Auf seiner Flucht fuhr er mehrfach über Bürgersteige und Radwege und gefährdete möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Nach ersten Ermittlungen ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass der Mann zuvor Alkohol oder andere Drogen konsumiert hatte.

3. Reifenstecher in Eppelborn

Die Reifen mehrerer PKWs wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag in Eppelborn im Bereich der Lebacher Straße zerstochen. Bisher sind sechs geschädigte Fahrzeuge bekannt, an denen insgesamt acht Reifen beschädigt wurden.

Hinweise an die PI Neunkirchen, Tel.: 06821/2030

