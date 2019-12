Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neunkirchen (ots)

Am Abend des 07.12.19, zwischen 18:30 und 22:30 Uhr, wurde in der Brückenstraße in Neunkirchen ein blauer Renault Kangoo beschädigt. Der flüchtige Unfallverursacher kam aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem geparkten Renault. Der hintere Stoßfänger des Renaults wurde hierbei abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821/2030 entgegen.

