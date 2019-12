Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung an Pkw

Spiesen-Elversberg (ots)

In der Nacht vom 06.12.19 auf den 07.12.19 wurde in der Neunkircher Straße in Spiesen die Heckscheibe eines roten Kia auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit im Bereich des Anwesens Nr. 8 am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

