Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei Unfälle

Neunkirchen (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden auf der A 8

Zwei leicht verletzte Personen sowie vier zum Teil erheblich beschädigte Fahrzeuge gab es bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der A 8 in Fahrtrichtung Homburg in Höhe der Anschlussstelle Kohlhof ereignete. Heute Morgen (Dienstag, 03.12.) gegen 07:30 h wollte eine 59jährige Frau aus Bexbach mit ihrem PKW von der Anschlussstelle Kohlhof auf die Autobahn auffahren. Dabei übersah sie einen LKW, der von einem 39jährigen Mann aus Illingen gefahren wurde und die rechte Fahrspur der Autobahn befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten. Das von der Frau gefahrene Fahrzeug kam durch den Anstoß ins Schleudern. Der LKW-Fahrer bremste ab und versuchte noch auszuweichen. So kam es in der Folge noch zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen, die zeitgleich die Überholspur befuhren. Diese wurden von einem 62jährigen Mann aus Neunkirchen und einem 34jährigen Mann aus Merchweiler gefahren. Die Frau und der LKW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Neben den Fahrzeugen wurde durch das Unfallgeschehen auch die Leitplanke beschädigt. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten ca. 90 Minuten gesperrt. Darüber hinaus kam es in dem Rückstau, der sich durch den Verkehrsunfall gebildet hatte, zu einem Folgeunfall, bei dem es aber nur zu Blechschäden kam.

Geschädigter nach VU in Uchtelfangen gesucht

Am gestrigen Abend (Montag, 02.12.) beschädigte ein PKW-Fahrer gegen 19:00 h in der Saarbrücker Straße in Uchtelfangen ein zum Parken abgestelltes Fahrzeug. Der Verursacher meldete sich bei der Polizeidienststelle in Illingen, konnte aber keine Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug machen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter, KHK

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell