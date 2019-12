Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auto beschädigt und weitergefahren

Neunkirchen (ots)

Der hintere linke Kotflügel eines geparkten Fahrzeuges wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag erheblich beschädigt. Das geparkte Auto, ein schwarzer VW - Golf, war in der Straße Zum Kissel in Wiebelskirchen abgestellt. Über das verursachende Fahrzeug ist nichts bekannt.

