Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 90jähriger Autofahrer fährt in Baustelle

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, kam es gegen 08:24 Uhr auf der B41 am derzeit wegen Bauarbeiten gesperrten Kreisverkehr "Plättchesdohle" zu einem Verkehrsunfall. Ein 90jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Corsa die B41 aus Richtung Landsweiler kommend in Richtung Kreisverkehr "Plättchesdohle". Er umfuhr drei sich vor dem Kreisverkehr befindliche Baustellenabsperrungen. Im Baustellenbereich setzte er seine Fahrt fort, übersah hier jedoch einen ca. 1m hohen, rampenförmigen Splitthaufen und überfuhr diesen. Der Opel Corsa kam stark beschädigt ca. 10m weiter zum Stillstand. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell