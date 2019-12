Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Beschädigung eines Vans in Neunkirchen

Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Zwischen Freitag, 29.11.2019, 22:00 Uhr, und Samstag, 30.11.2019, 10:30 Uhr, werden von Unbekannten an einem Chrysler Grand Cherokee alle vier Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug in einem Carport im Försterweg in Wiebelskirchen.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm

