POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Uchtelfangen

Illingen-Uchtelfangen (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Saarbrücker Straße in Uchtelfangen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter, schwarzer Mini von einem anderen Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030, oder die OnlineWache der Saarländischen Polizei https://www.saarland.de/onlinewache.htm

