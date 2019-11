Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auto beschädigt und abgehauen

Neunkirchen (ots)

Ein zum Parken abgestellter weißer Opel Astra wurde am Freitag zwischen 10:30 h und 11:45 h auf dem Parkplatz Boxbergweg in Neunkirchen beschädigt. Die Stoßstange des Autos wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher entfernte sich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter, KHK

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell