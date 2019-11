Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raub z.N. einer 41 jährigen Frau aus Sulzbach

Neunkirchen (ots)

Samstagnacht gegen 23:30 Uhr wurde eine 41 jährige Frau aus Sulzbach in der Lindenallee in Neunkirchen von zwei bislang unbekannten Tätern ihres Bargeldes beraubt. Die Männer versuchten ihr zunächst die Handtasche zu entreißen und schlugen ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht, als sie versuchte die Handtasche an sich zu pressen. Die Täter raubten insgesamt ca. 90 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel der Geschädigten und flüchteten anschließend.

Zeugen der Tat sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion in Neunkirchen, Tel. 06821-2030, melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- DGL

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/2030

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell