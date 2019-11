Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Kennzeichen eines Streifenwagens entwendet

Neunkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr entwendete ein 17 jähriger aus Ottweiler das hintere Kennzeichenschild eines Streifenwagens und versuchte dieses unmittelbar nach der Tat zu veräußern. Der Streifenwagen war während eines Einsatzes in der Lindenallee in Neunkirchen geparkt. Zeugen konnten den Täter benennen und das Kennzeichen konnte wieder aufgefunden werden.

