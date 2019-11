Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Schiffweiler (ots)

Eine 90 jährige Frau aus Schiffweiler wurde am Freitagmorgen beim Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem 59 jährigen Autofahrer aus Schiffweiler erfasst. Die Fußgängerin wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Unfall ereignete sich in der Hauptstraße in Schiffweiler. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.

