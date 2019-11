Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fahrradfahrerin verletzt Frau

Neunkirchen (ots)

Eine 72jährige Frau aus Neunkirchen wurde am Donnerstag Abend gegen 18:30 h verletzt, als sie zu Fuß in der Kuchenbergstraße in Höhe der dortigen Tankstelle unterwegs war. Sie wurde von einer Fahrradfahrerin erfasst und kam zu Fall. Die Frau erlitt dabei schmerzhafte noch nicht näher bekannte Verletzungen. Die Radfahrerin erkundigte sich noch kurz nach dem Befinden der verletzten Frau, setzte dann aber ihren Weg fort. Die Radfahrerin war ca. 14 - 16 Jahre alt und hatte dunkle lockige Haare.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell