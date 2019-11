Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: rasender Motorroller im Wagwiesental

Neunkirchen (ots)

Aufsehen erregte ein Motorrollerfahrer am Dienstag gegen 16:30 h, als er ohne Helm und mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Parkanlage des Wagwiesentals fuhr. Er stieß dabei ein abgestelltes Kinderfahrrad um und kam auf dem dort liegenden Laub zu Fall. Anschließend fuhr er in Richtung Hohlstraße davon. Bei dem Zweirad soll es sich um eine Yamaha gehandelt haben. Der Fahrer trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Thug Life". Sachdienliche Hinweise wie auch möglicherweise Geschädigte oder gefährdete Personen bitte an die PI Neunkirchen; 06821/2030

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

Gerd Molter

NK- ESD

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell