Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Biertisch entwendet

Illingen/Neunkirchen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, war bereits letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Biertisch der Imbissbude in der Nähe der Burg Kerpen in Illingen gestohlen worden. Darüber hinaus wurde noch einer der Blumenkästen beschädigt. Hinweise an die PI Neunkirchen; Tel.: 06821/2030

