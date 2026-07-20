Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Oberthal

St. Wendel (ots)

Beim zeitgleichen Ausparken aus einer Parklücke kam es am vergangenen Donnerstag, 16. Juli 2026 gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Oberthal zur Kollision zwischen zwei Pkw. Nach dem Zusammenprall mit einem Mini Cooper entfernte sich der andere Pkw unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich um einen dunklen BMW mit WND-Kreiskennung gehandelt haben. Der Fahrer des BMW soll ein schlanker Mann mit grauen Haaren im Alter zwischen 55 und 65 Jahren gewesen sein. Weiter sei er mit einem türkisfarbenen bzw. grünen T-Shirt bekleidet gewesen. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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