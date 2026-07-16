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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vermisster 82-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

St. Wendel (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 82-jähren Mann aus der Gemeinde Oberthal (s. Pressemeldung vom 15.07.2026, 15:19 Uhr) kann eingestellt werden. Die Person konnte heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Medienvertreter werden gebeten personenbezogene Daten und Lichtbilder der Öffentlichkeitsfahndung zu anonymisieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- SERVD
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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