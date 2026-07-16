POL-WND: Vermisster 82-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

St. Wendel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz nach 1 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in St. Wendel zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber eines Imbissbetriebs und einer bislang unbekannten männlichen Person. In deren Verlauf wurde der 44-jährige Inhaber aus St. Wendel mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt starke Verletzungen im ...

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