Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Vermisster 82-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen
St. Wendel (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 82-jähren Mann aus der Gemeinde Oberthal (s. Pressemeldung vom 15.07.2026, 15:19 Uhr) kann eingestellt werden. Die Person konnte heute wohlbehalten angetroffen werden. Die Medienvertreter werden gebeten personenbezogene Daten und Lichtbilder der Öffentlichkeitsfahndung zu anonymisieren.
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