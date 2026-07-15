Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung nach 82-jährigen Mann aus Oberthal

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St. Wendel (ots)

Seit dem vergangenen Samstag, 11. Juli 2026 wird der 82-jährige Alfred OBERNEDER aus 66646 Oberthal vermisst.

Herr OBERNEDER ist vermutlich mit seinem Pkw, VW Golf, Farbe: grau, amtl. Kennzeichen WND - EO 246 unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass er sich aufgrund seiner gesundheitlichen Situation in einer hilflosen Lage befindet. Weiterhin könnte er sich im grenznahen Umfeld zu Frankreich aufhalten.

Herr OBERNEDER wird wie folgt beschrieben:

- 175-180cm - schmale Statur - graue kurze Haare - Brillenträger - über die Bekleidung ist derzeit nichts Näheres bekannt

(Lichtbild im Anhang, von Angehörigen zur Verfügung gestellt)

Hinweise über Sichtmeldungen bzw. den Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Polizei St. Wendel (Tel.: 06851-8980) oder jede andere Polizeidienststelle.

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