Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geschädigtenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Tholey (ots)

Am Montag, 29.06.2026, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:30 Uhr ereignete sich im Bereich Tholey eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Der Fahrer eines weißen Hyundai, i30 entzog sich zunächst der polizeilichen Kontrolle und führte sein Fahrzeug über einen längeren Streckenverlauf mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Varuswaldstraße in Tholey kam es mindestens zu einer Gefährdung eines Fußgängers.

Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des flüchtigen Fahrzeugs gefährdet oder behindert wurden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06851/8980 zu melden.

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