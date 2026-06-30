Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Körperverletzung durch Steinwurf während Public Viewing

St. Wendel (ots)

Während einer Public Viewing Veranstaltung im Rahmen des Länderspiels Deutschland - Ecuador am Freitag, dem 25.06.26 zwischen 22:00 und 23:50 Uhr am Saalbau St. Wendel kletterten mehrere Personen auf das Dach des Saalbaus. Von dort warf eine Person, vermutlich ungezielt, einen Stein in die darunter befindliche Zuschauermenge. Hierbei wurde ein Zuschauer am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Der vermeintliche Täter ist bislang unbekannt. Von polizeilicher Seite werden Zeugen der Tat gesucht. Täterhinweise werden durch die PI St. Wendel entgegengenommen.

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