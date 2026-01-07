POL-WND: Verkehrsunfallflucht in St. Wendel

Theley (ots) - Am Samstagnachmittag meldete ein Passant eine Beschädigung an einem Gebäude mit Ladenlokal in der Talstraße in Theley. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an dem ehemaligen Getränkemarkt eine Scheibe massiv beschädigt worden ist. Das Schadensbild und der Umstand, dass das Gebäude derzeit leer steht, ließen den Schluss zu, dass nicht ein Einbruchsversuch, sondern Vandalismus die Zielrichtung ...

mehr