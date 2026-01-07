Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht in St. Wendel
St. Wendel (ots)
In der Zeit zwischen Dienstag, 30.12.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, 31.12.2025, 10:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Durchfahren der Balduinstraße in St. Wendel mit einem in Höhe des Anwesens Nr. 56 geparkten Seat Cupra. Der Pkw wurde im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0
