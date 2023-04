Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife der Polizei St. Wendel gegen 02:00 Uhr ein Fahrzeug auf, dass in der Tholeyer Straße in St. Wendel entgegensetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der B 41 einfuhr. Der Pkw wurde dann in der Tholeyer Straße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Fahrer, ein 28-jähriger aus Tholey, unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

