Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von mehreren hochwertigen Aluminiumkompletträdern

66606 St. Wendel, Welvertstraße (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 19.01.2023 auf Freitag, den 20.01.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter an mehreren hochwertigen Audi RS3 die Aluminiumkompletträder. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um ein Autohaus in der Welvertstraße in St. Wendel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Vergangenheit kam es bereits zu gleichgelagerten Diebstählen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell