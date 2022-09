Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Wochenendhaus

Marpingen - OT Alsweiler (ots)

Im Verlauf von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Wochenendhaus und dem dazugehörigen Schuppen in der Verlängerung der Langwiesstraße in Alsweiler eingebrochen. Der Geschädigte stellte bei seiner Ankunft fest, dass eine Scheibe an seiner Hütte eingeschlagen und sämtliche darin befindlichen Schränke durchwühlt wurden. Auch die Tür zum angebauten Schuppen hebelten sie auf und entwenden insgesamt eine Gasflasche und eine Axt. Die Gasflasche ließen sie im angrenzenden Wald zurück.

