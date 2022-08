Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an PKW auf dem Parkplatz des Alphatecc St. Wendel

66606 St. Wendel (ots)

Eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung an PKW wurde am gestrigen Abend bei der Polizei St. Wendel angezeigt. Hierbei schilderte der Anzeiger, dass er seinen PKW, am vergangenen Montag, gegen 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Alphatecc St. Wendel, zum Parken, abgestellt habe. Als er nach ca. 15 Minuten wieder zu seinem PKW zurückgekommen sei, habe er eine deutlich sichtbare Eindellung am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite feststellen müssen. Da es sich um eine Eindellung von oben handelt, kann ein Unfallschaden ausgeschlossen werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell