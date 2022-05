Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall auf Krankenhausparkplatz

St. Wendel (ots)

Die Geschädigte Fahrzeugführerin hatte ihren PKW am 26.05.2022 in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Marienkrankenhauses in St. Wendel abgestellt. In dieser Zeit ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den PKW der Geschädigten gefahren. Unter der Windschutzscheibe hat die Geschädigte einen Zettel gefunden, auf dem ein Name und eine Telefonnummer vermerkt waren. Die angegebene Mobilnummer ist allerdings nicht korrekt. Daher werden Zeugen des Vorfalles und/oder der Verfasser des Zettels gebeten sich bei der Polizei St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell