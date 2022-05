Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unbekannte Person spannt Draht über Zufahrt zum Hundesportverein in Schwarzerden

Schwarzerden (ots)

Am Samstag, gegen 13 Uhr, stellte ein aufmerksamer Passant fest, dass eine unbekannte Person einen Draht über die Zufahrt zum Gelände des Hundesportvereines in Schwarzerden gespannt hat. Der in einer Höhe von 80 cm gespannte Draht wäre für Fahrzeugführer, insbesondere Zweiradfahrer, wohl bis zur Kollision unsichtbar geblieben. Eine Kollision, beispielsweise mit einem Fahrradfahrer, hätte wohl schwere Folgen für diesen haben können. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf beteiligte Personen geben können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel in Verbindung zu setzen.

