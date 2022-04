Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag, 23.05.2022, kam es gegen ca. 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mommstraße / Tholeyer Straße in St. Wendel. Hierbei missachtete der Fahrer eines schwarzen Pkw das Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Tholeyer Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich Mommstraße ein, wo es zur Kollision mit einem kreuzenden Motorradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und erlitt Verletzungen. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Tel.: 06851-8980, Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell