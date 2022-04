Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Katalysators in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 21.04.2022, wurde von einem PKW der Katalysator gestohlen. Bei dem betroffenen PKW handelt es sich um einen blauen Opel-Corsa, der in der Burbacher Straße abgestellt war. Der oder die unbekannten Täter trennten unter dem Fahrzeug den Katalysator ab und entwendeten diesen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, beziehungsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben.

