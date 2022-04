Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Katalysators von einem PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 19.04.2022, 14.00 Uhr, wurde angezeigt, dass von einem PKW der Katalysator gestohlen worden war. Der oben genannte PKW, ein schwarzer BMW mit "WND-Kreiskennzeichen", war am Donnerstag, 14.04.202, 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Autohauses in der Werschweilerstraße abgestellt worden. Während dieser Abstellzeit wurde von dem PKW der o.g. Katalysator abgetrennt und gestohlen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, beziehungsweise unter Umständen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell