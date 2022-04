POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzen auf der B 41 bei Niederlinxweiler

St. Wendel (ots) - In St. Wendel - Leitersweiler, in der Buchwaldstraße, wurde am 16.04.2022 vermutlich im Zeitraum zwischen 18:00 - 20:00 Uhr ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Opel Movano durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Opel Movano entstand ein Schaden im Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer ...

