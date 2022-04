Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der L 132 bei St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 15.04.2022, gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L 132 zwischen St. Wendel und Baltersweiler bei dem ein PKW-Fahrer verletzt wurde. Auf der oben genannten Strecke befuhr ein PKW-Fahrer aus der Gemeinde Namborn die L 132 von St. Wendel in Richtung Baltersweiler. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit seinem PKW. Der Mann war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Erst nach einiger Zeit gelang es ihm sein auf der Seite liegendes Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Da die L 132 wegen dieses Verkehrsunfalls einige Zeit voll gesperrt werden musste, kam es dort zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell