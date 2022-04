Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geparkter PKW in St. Wendel - Leitersweiler beschädigt

St. Wendel (ots)

In St. Wendel - Leitersweiler, in der Buchwaldstraße, wurde am 16.04.2022 vermutlich im Zeitraum zwischen 18:00 - 20:00 Uhr ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Opel Movano durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Opel Movano entstand ein Schaden im Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell