Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der B 41 bei Hofeld

Namborn (ots)

Am Dienstag, 21.04.2022, gegen 09.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 41, Abfahrt Hofeld. Dort befuhr ein PKW-Fahrer aus St. Wendel die Abfahrt der B 41 aus Richtung St. Wendel kommend. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An einem angrenzenden Hang geriet der PKW dann in Schräglage und kippte um. Der PKW blieb dann auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch selbständig verlassen, musste aber wegen seiner erlittenen Verletzungen später in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell