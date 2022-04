POL-WND: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorrad-Fahrerin in Berschweiler

St. Wendel (ots) - Am Montag, 11.04.2022 ist es in der Straße "Am Hirschberg" zu einem Einbruch in einen geparkten PKW gekommen. Dieser PKW, ein schwarzer Mercedes, war dort in Höhe der Einmündung zur Anna-Engel-Straße nur kurze Zeit (zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr) abgestellt. Während dieser Zeit wurde an dem PKW eine Scheibe eingeschlagen und eine Damenhandtasche, welche im Fußraum abgelegt war, gestohlen. In ...

