Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Aufbruch in St. Wendel-Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Montag, 11.04.2022 ist es in der Straße "Am Hirschberg" zu einem Einbruch in einen geparkten PKW gekommen. Dieser PKW, ein schwarzer Mercedes, war dort in Höhe der Einmündung zur Anna-Engel-Straße nur kurze Zeit (zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr) abgestellt. Während dieser Zeit wurde an dem PKW eine Scheibe eingeschlagen und eine Damenhandtasche, welche im Fußraum abgelegt war, gestohlen. In der Handtasche befanden sich Bargeld, sowie einige sonstige Ausweise und persönliche Gegenstände.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in den PKW machen können, beziehungsweise, die verdächtige Personen in diesem Bereich bemerkt haben. Darüber hinaus warnt die Polizei anlaßbezogen nochmals davor Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen abzulegen.

