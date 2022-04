Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in Leitersweiler

Leitersweiler (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Buchwaldstraße in Leitersweiler zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei der verursachende Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sein Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw kollidierte. Anschließend wurde das verursachende Fahrzeug einfach weitergeführt, ohne dass sich um die Schadensregulierung gekümmert wurde. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.

