POL-WND: Womöglich durch Pkw beschädigtes Feld in Oberkirchen

St.Wendel (ots) - Am Mittwoch, 06.04.2022, ereignete sich in der Frohnhofer Straße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Dort war ein schwarzer VW-Golf zwischen 09.45 Uhr und 16.00 am Fahrbahnrand geparkt. In dieser Zeit wurde der VW-Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt, das die Frohnhofer Straße in Richtung St. Wendel befuhr. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen ...

