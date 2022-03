Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in Marpingen

St. Wendel (ots)

Im Zeitraum zw. Donnerstag 17:00h und Samstag 11:00h wurde in Marpingen in der Alten Klosterstraße in Höhe der Hausnummer 31 ein blauer Toyota Yaris von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell