POL-WND: Fahrer unter Drogeneinfluss

St. Wendel (ots) - In Namborn im Bereich der Straße Allerburg wurde zw. Freitagabend 22:00h und Samstagmorgen 07:00h an einem Citroen Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnern wurde eine Geldbörse mit diversen Dokumenten des Eigentümers entwendet. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

