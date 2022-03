Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Geldbeutel in Sparkasse entwendet

St. Wendel (ots)

Am Freitag gegen 15:25h wurde in St. Wendel in der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße die Geldbörse eines 71-jährigen aus Niederlinxweiler entwendet. Der Mann hatte das Portemonnaie auf einen Geldausgabeautomaten abgelegt, während er Geld abhob. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich in unmittelbarer Nähe eine weibliche Person auf. Diese trug einen langen, hellbraunen Mantel, schwarze Schuhe, ein dunkles Kopftuch und eine grüne Maske. Sie war eher klein und hatte eine kräftige Statur. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

