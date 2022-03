Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an fünf PKW in der Schillerstraße

66606 St. Wendel (ots)

Am vergangenen Mittwoch kam es in der Schillerstraße, in St. Wendel, zu einer Sachbeschädigung an mehreren PKW. Hierbei beschädigte bislang unbekannter Täter, im Zeitraum zwischen 14:30Uhr - 17:00Uhr, die betreffenden Fahrzeuge, indem er diese über die gesamte Länge der Beifahrerseite zerkratzte. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell