Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von vier Bienenvölker

Freisen (ots)

Am Sonntag wurde ein Diebstahl von vier Bienenvölker in Freisen-Haupersweiler gemeldet. Bei dem betreffenden Tatzeitraum handelt es sich um Dienstag, dem 15.03.2022, bis Sonntag, dem 20.03.2022. Die in Holz-Kisten befindlichen Völker (ca. 5000 Bienen pro Volk) befanden sich auf einem umzäunten Grundstück in Verlängerung der Wilhelmstraße in Richtung L309 zwischen Oberkirchen/Leitersweiler. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell