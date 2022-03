Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Namborn/Eisweiler

66640 namborn (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen kam es in der Heerstraße, in Namborn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein silberfarbener Ford, Focus, die Heerstraße aus Richtung Liebenburgstraße kommend in Fahrtrichtung Krämerkopfstraße und stieß hierbei mit einem ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Der Fahrer des Ford entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

