Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruchsdiebstahl in sich im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in Lindscheid

66636 Tholey, OT Lindscheid (ots)

Von Montag, den 07.03.2022 bis Samstag, den 12.03.2022 kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Lindenstraße in Lindscheid. Bislang unbekannte Täter bohrten das Schloss einer Tür auf, um sich so Zugang zum Objekt zu verschaffen. Ohne etwas zu entwenden, entfernten sich der oder die Täter wieder von der Örtlichkeit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell