Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Hasborn-Dautweiler

66636 Tholey, OT Hasborn-Dautweiler (ots)

Von Freitag, den 11.03.2022 bis Samstag, den 12.03.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Saarstraße in Hasborn-Dautweiler. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf, um sich so Zugang zum Objekt zu verschaffen. Ob bzw. was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme noch nicht fest, Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter 06851 / 898 0 oder per Mail an pi-wnd-wsd@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell