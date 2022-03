Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Postagentur in Theley

Tholey (ots)

Am Dienstag, 08.03.2022, gegen 04.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in die Postagentur in der Primstalstraße. Dort versuchten unbekannte Täter in die Innenräum der oben genannten Postagentur zu gelangen. Hierzu schlugen sie zunächst eine Fensterscheibe an dem Gebäude ein, dürften aber anschließend durch die Aktivierung der Alarmanlage nicht weiter in das Gebäude eingedrungen sein. Vielmehr flüchtete der oder die unbekannten Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell